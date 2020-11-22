Более 72 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число проведенных в России тестов на коронавирус с начала пандемии выросло до 72,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

За последние 24 часа в стране провели 590 тысяч исследований. Под меднаблюдением остаются 478,8 тысячи человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 57,2 миллиона. Более 641 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки.

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