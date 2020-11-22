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Владимир Путин заявил, что в избирательной системе США есть проблемы
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин заявил, что в избирательной системе США есть проблемы

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Избирательная система США испытывает проблемы, но это — внутренние дела американцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 ноября.

По его словам, американцы осознают, что в их стране существует проблема с выборами.

— Вот сейчас хорошо известно даже широкой публике... Кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но, может быть, так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

В истории США, как уточнил российский лидер, было уже три подобных случая. Путин уверен, что американцы привыкли к таким правилам. При этом президент добавил, что такие проблемы — «это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента».

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

Читайте также: Трамп пообещал предоставить данные о фальсификации результатов выборов в Джорджии

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