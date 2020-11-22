Стоимость вакцины «Спутник V» объявят на следующей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Цену на российскую вакцину «Спутник V» от нового типа коронавирусной инфекции объявят на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в воскресенье, 22 ноября.

Ранее стало известно, что стоимость «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. В частности, уточнялось, что вакцина Pfizer будет стоит 19,5 доллара, а Moderna — 25-37 долларов за дозу. В связи с тем, что для одного человека необходимо две дозы и той и другой вакцины, то их полная стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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