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Стоимость вакцины «Спутник V» объявят на следующей неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стоимость вакцины «Спутник V» объявят на следующей неделе

Евгения Звощик

Общество

Цену на российскую вакцину «Спутник V» от нового типа коронавирусной инфекции объявят на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в воскресенье, 22 ноября.

Ранее стало известно, что стоимость «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. В частности, уточнялось, что вакцина Pfizer будет стоит 19,5 доллара, а Moderna — 25-37 долларов за дозу. В связи с тем, что для одного человека необходимо две дозы и той и другой вакцины, то их полная стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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