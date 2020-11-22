Группировку МЧС РФ в Нагорном Карабахе увеличат на 75 специалистов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Группировка МЧС РФ в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что в Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Карабахе группировки МЧС РФ.

Помимо 75 специалистов, к отправке в Карабах подготовили также 13 единиц техники высокой проходимости. Уточняется, что группировка специалистов формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда «Лидер», Рузского ЦОПУ и других экспертов, передает РИА Новости.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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