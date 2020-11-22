Городской отраслевой форум печати пройдет в столице

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25 ноября Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), Российского книжного союза и Союза журналистов Москвы проводит ежегодный Городской отраслевой форум печати. В этом году юбилейный XX Городской отраслевой форум традиционно посвящен актуальным вопросам издания и распространения печатной продукции по двум направлениям:

— издание и распространение периодической печати;

— издание и распространение книжной продукции.

В работе предстоящего городского мероприятия примут участие руководители и специалисты московских издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книжной продукции, общественных организаций, представители отраслевых органов государственной власти, представители профессиональных сообществ, а также эксперты и аналитики отраслей издания и распространения периодической печати и книжной продукции.

Деловая программа форума нацелена на рассмотрение и обсуждение основных вопросов состояния издательской отрасли, вопросов столичного рынка распространения периодической печати, а также книжного рынка.

В преддверии XX Городского отраслевого форума по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы проведены мониторинги состояния на московском рынке печатной продукции и информационных онлайн ресурсов.

На форуме будут представлены результаты проведенных мониторингов, по итогам которых представители отрасли и городской власти разработают совместные рекомендации и предложения по дальнейшему развитию печатного рынка города Москвы, рекомендации и предложения по поддержке и развитию отрасли издания и распространения печатной продукции в целом.

Также в рамках проведения форума, в его торжественной части, состоятся церемония награждения победителей ежегодного городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и пресс-службой мэра и правительства Москвы и «Московские мастера» в отрасли издания и распространения печатных СМИ.

В этом году форум состоится в совмещенном формате, в том числе в режиме онлайн с трансляцией мероприятий в сети Интернет.

Зарегистрироваться на форум можно по е-mail: events@gipp.ru.

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