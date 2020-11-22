Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Городской отраслевой форум печати пройдет в столице
Фото: freepik.com

Городской отраслевой форум печати пройдет в столице

Оксана Васильева

Афиша

25 ноября Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), Российского книжного союза и Союза журналистов Москвы проводит ежегодный Городской отраслевой форум печати. В этом году юбилейный XX Городской отраслевой форум традиционно посвящен актуальным вопросам издания и распространения печатной продукции по двум направлениям:

— издание и распространение периодической печати;

— издание и распространение книжной продукции.

В работе предстоящего городского мероприятия примут участие руководители и специалисты московских издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книжной продукции, общественных организаций, представители отраслевых органов государственной власти, представители профессиональных сообществ, а также эксперты и аналитики отраслей издания и распространения периодической печати и книжной продукции.

Деловая программа форума нацелена на рассмотрение и обсуждение основных вопросов состояния издательской отрасли, вопросов столичного рынка распространения периодической печати, а также книжного рынка.

В преддверии XX Городского отраслевого форума по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы проведены мониторинги состояния на московском рынке печатной продукции и информационных онлайн ресурсов.

На форуме будут представлены результаты проведенных мониторингов, по итогам которых представители отрасли и городской власти разработают совместные рекомендации и предложения по дальнейшему развитию печатного рынка города Москвы, рекомендации и предложения по поддержке и развитию отрасли издания и распространения печатной продукции в целом.

Также в рамках проведения форума, в его торжественной части, состоятся церемония награждения победителей ежегодного городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и пресс-службой мэра и правительства Москвы и «Московские мастера» в отрасли издания и распространения печатных СМИ.

В этом году форум состоится в совмещенном формате, в том числе в режиме онлайн с трансляцией мероприятий в сети Интернет.

Зарегистрироваться на форум можно по е-mail: events@gipp.ru.

Читайте также: Сергей Собянин отметил важность работы волонтеров столицы в период пандемии

печать газетыфестивальонлайн-трансляция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте