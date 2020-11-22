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«Это достаточно тяжело»: Евгения Медведева рассказала об осложнениях после болезни
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Это достаточно тяжело»: Евгения Медведева рассказала об осложнениях после болезни

Евгения Звощик

Звезды

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева успокоила поклонников на фоне новостей о том, что она якобы заразилась коронавирусной инфекцией. Подробности о своем здоровье спортсменка сообщила в Instagram Stories.

По ее словам, на протяжении трех недель она борется с последствиями тяжелой болезни. В частности, сначала у нее возникли проблемы со спиной, а позже у нее началась «сильная простуда». При этом фигуристка не захотела приводить какие-либо подробности относительно простуды, пояснив, что она «молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно».

— Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже иду на поправку, — добавила Медведева.

«Это достаточно тяжело»: Евгения Медведева рассказала об осложнениях после болезниФото: instagram.com/jmedvedevaj

Как сообщили СМИ, Медведева заразилась коронавирусом. Однако спортсменка никак не прокомментировала данную информацию.

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