«Это достаточно тяжело»: Евгения Медведева рассказала об осложнениях после болезни

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева успокоила поклонников на фоне новостей о том, что она якобы заразилась коронавирусной инфекцией. Подробности о своем здоровье спортсменка сообщила в Instagram Stories.

По ее словам, на протяжении трех недель она борется с последствиями тяжелой болезни. В частности, сначала у нее возникли проблемы со спиной, а позже у нее началась «сильная простуда». При этом фигуристка не захотела приводить какие-либо подробности относительно простуды, пояснив, что она «молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно».

— Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже иду на поправку, — добавила Медведева.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Как сообщили СМИ, Медведева заразилась коронавирусом. Однако спортсменка никак не прокомментировала данную информацию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Нехороший пофигизм»: Елена Ксенофонтова попала в больницу с поражением легких