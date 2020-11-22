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СМИ: Анастасия Заворотнюк не принимала участия в записи программы Андрея Малахова
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

СМИ: Анастасия Заворотнюк не принимала участия в записи программы Андрея Малахова

Евгения Звощик

Звезды

Российская актриса Анастасия Заворотнюк пока не принимала участия в записи шоу Андрея Малахова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на телеканале «Россия 1», знакомый данной с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир», который будет посвящен Анастасии Заворотнюк, должен появиться и Сергей Жигунов — ее бывший возлюбленный.

Напомним, весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь актрисы рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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Анастасия ЗаворотнюкАндрей МалаховСергей Жигунов
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