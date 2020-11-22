Билл Гейтс предупредил человечество о новой пандемии

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. Такое мнение бизнесмен выразил в своем подкасте о коронавирусной инфекции и изменениях, которые произошли в мире после появления COVID-19.

В записи подкаста также приняли участие актриса Рашида Джонс и главный инфекционист США Энтони Фаучи. В ходе разговора Джонс спросила у Гейтса, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

— Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать, — заявил предприниматель.

При этом он обратил внимание на то, что пандемия может произойти и раньше — через три года. Однако Гейтс подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено».

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