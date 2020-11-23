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Даниил Медведев впервые в карьере выиграл итоговый турнир АТР
Фото: instagram.com/medwed33

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл итоговый турнир АТР

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев победил австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Матч, продолжавшийся 2 часа 42 минуты, завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Это первая победа в карьере Медведева в итоговом турнире АТР и девятый титул спортсмена в турнирах Ассоциации.

Даниил Медведев повторил достижение Николая Давыденко, который до этого был единственным российским теннисистом, выигрывавшим этот турнир.

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