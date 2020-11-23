«Челка супер»: Варнава показала обновленную прическу

Фото: instagram.com/kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава удивила поклонников своим портретом с обновленной прической. На черно-белой фотографии Варнавы виднеется короткая челка.

— Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным, — подписала телеведущая снимок в Instagram-аккаунте.

Поклонники восхитились красотой Варнавы и засыпали ее комплиментами.

«Джоконда нервно курит в сторонке»; «Челка прям супер тебе»; «Восхитительная», — написали фанаты.

Несколько подписчиков сошлись во мнении, что на этом снимке Екатерина Варнава очень похожа на актрису Наталью Варлей, которая с юных лет носит прическу с короткой челкой.

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