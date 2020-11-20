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«Дурында»: Асмус показала фанатам танец с раздеванием
@asmuskristina / Фотография из официального аккаунта Кристины Асмус в Instagram

«Дурында»: Асмус показала фанатам танец с раздеванием

Вероника Кузьминова

Звезды

Актриса Кристина Асмус станцевала для подписчиков танец, во время которого снимала с себя слои одежды. Артистка бросила вызов своим подписчикам, предложив перетанцевать ее.

Видеоролик с раздеванием Асмус выложила в Instagram-аккаунте. Никакого намека на эротику в нем нет: актриса решила пошутить над своими фанатами. Девушка надела на себя несколько слоев одежды, которые под музыку сняла перед объективом камеры. При этом Асмус пыталась как можно несуразнее двигаться.

— Дурында! Эти эмоции во время танца точно не переиграть, — написала в комментариях актриса Зоя Бербер.

Асмус предложила подписчикам посоревноваться с ней в наихудшем танце. Победителю ее конкурса она пообещала денежный приз.

Ранее Кристина Асмус призналась фанатам, что не переносит холод. Актрисе приходится надевать на себя несколько слоев одежды во время съемочного процесса на улице.

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Кристина Асмусвидеоактриса
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