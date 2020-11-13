«Я мерзлячка»: Асмус показала, сколько одежды надевает перед съемками в мороз

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала своим фанатам о ненависти к зиме. Артистка написала в Instagram-аккаунте, что к холодам она уходит «в спячку».

— Вышла я сегодня в пять утра на съемки, а на улице минус два. Ну блин, я так не играю. Самое неприятное время для меня начинается, — написала Асмус.

Она назвала себя мерзлячкой. По словам актрисы, температура в плюс 53 градуса для нее комфортнее любой, что ниже плюс 15. Также актриса не любит носить несколько слоев одежды. Асмус призналась, что одеваться так все равно приходится, чтобы не замерзнуть.

— Все, ухожу в спячку до весны. И главное — как мучительно долго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето, — добавила Асмус.

Ранее Асмус поделилась с подписчиками фотографией шестилетней дочери Анастасии. На снимке девочка предстала перед подписчиками в сером платье и стильных сапожках.

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