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«Сапожки — отпад»: Кристина Асмус показала фанатам новый наряд своей дочери
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Сапожки — отпад»: Кристина Асмус показала фанатам новый наряд своей дочери

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографией шестилетней дочери Анастасии в своем Instagram-аккаунте. На снимке девочка предстала перед подписчиками в сером платье и стильных сапожках. Фолловеры артистки отметили, что в комнате ее ребенка висят плакаты скандальной группы Little Big.

— А какие плакаты висели у вас в комнате в детстве? — задала вопрос Кристина в подписи под фотографией.

Поклонники кинозвезды оценили модный наряд ее дочери и отметили, что Настя очень похожа на свою маму: «Сапожки — отпад, и я такие хочу»; «Вся в маму»; «Мини-Асмус».

Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов женился на Асмус в 2013 году, а уже в следующем году у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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дочьГарик ХарламовКристина Асмус
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