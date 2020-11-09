«Сапожки — отпад»: Кристина Асмус показала фанатам новый наряд своей дочери
Российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографией шестилетней дочери Анастасии в своем Instagram-аккаунте. На снимке девочка предстала перед подписчиками в сером платье и стильных сапожках. Фолловеры артистки отметили, что в комнате ее ребенка висят плакаты скандальной группы Little Big.
— А какие плакаты висели у вас в комнате в детстве? — задала вопрос Кристина в подписи под фотографией.
Поклонники кинозвезды оценили модный наряд ее дочери и отметили, что Настя очень похожа на свою маму: «Сапожки — отпад, и я такие хочу»; «Вся в маму»; «Мини-Асмус».
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А какие плакаты висели у вас в комнате в детстве? 🤪🤩👩🏼🎤
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов женился на Асмус в 2013 году, а уже в следующем году у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.
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