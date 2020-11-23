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Данные по оксфордской вакцине от коронавируса обнародуют в течение суток
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Данные по оксфордской вакцине от коронавируса обнародуют в течение суток

Виктория Родимкина

Здоровье

Информацию об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции Оксфордского университета и AstraZeneca обнародуют в течение 24 часов. Об этом сообщил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард в понедельник, 23 ноября.

Он отметил, что данные о вакцине передадут в научные журналы для исследования и проверки научным сообществом.

— Команда разработчиков направит результаты в научные издания в течение 24 часов, после чего они могут быть проверены независимыми учеными, — заявил Эндрю Поллард.

Ранее в понедельник исследователи рассказали, что вакцина, которую разрабатывают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, оказалась эффективной в 70 процентах случаев.

Уточняется, что вакцина создает защиту для организма спустя две недели. Тяжелые случаи заболевания у участников испытаний не зафиксированы, говорится на сайте компании-разработчика.

Ранее иммунолог рассказал, что прирост новых случаев коронавируса в России остановится только после того, как 60–70 процентов населения переболеет COVID-19.

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