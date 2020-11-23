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Разработчики оксфордской вакцины от коронавируса рассказали об ее эффективности
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Разработчики оксфордской вакцины от коронавируса рассказали об ее эффективности

Вероника Кузьминова

Здоровье

Вакцина, которую разрабатывают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, оказалась эффективной в 70 процентах случаев. Об этом заявили в компании.

Речь идет о препарате под названием AZD1222. Его испытывали в двух вариантах. В первом случае людям вводили сначала половину дозы, а через месяц — полную вакцину. Эффективность составила 90 процентов. Другие люди получили две полные ампулы препарата с промежутком в месяц. Эффективность составила всего 62 процента. Суммарный процент двух методов равен 70.

Уточняется, что вакцина создает защиту для организма спустя две недели. Тяжелые случаи заболевания у участников испытаний не зафиксированы, говорится на сайте компании-разработчика.

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