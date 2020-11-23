Дагестанскому полицейскому предъявили обвинение по делу о терактах в столичном метро

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Обвинение предъявили начальнику полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву по делу о терактах в столичном метрополитене в 2010 году. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

— В рамках расследуемого уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев. В настоящее время следователями Исаеву предъявлено обвинение, — отметили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что жертвами терактов стали 39 человек, еще более 100 пострадали.

Как уточняется, Исаев состоял в террористической группировке «Имарата Кавказ»*, запрещенной в России, и, используя служебное положение, передавал террористам сведения о деятельности Кизлярского РОВД и операциях, которые велись против незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, полицейский лично перевозил глав преступной организации по республике и доставлял смертницу на автостанцию в районе Кизляра, чтобы та могла отправиться в Москву, говорится на официальном сайте СК.

*«Имарат Кавказ» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 г.

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