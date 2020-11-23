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Пермские врачи добились ремиссии у американского пациента с аутоиммунным заболеванием
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пермские врачи добились ремиссии у американского пациента с аутоиммунным заболеванием

Оксана Васильева

Общество

Американец Алан Спенсер приехал на лечение в Пермь, где местные врачи добились значительного улучшения его состояния.

Спенсер страдает от редкого заболевания, которое приводит к мышечной атрофии. В российскую больницу он обратился по совету своего друга, так как в США врачи сказали, что не смогут помочь в лечении его заболевания, пишет RT.

До того как Спенсер начал лечение в России, он не мог самостоятельно ходить и полноценно есть. Сейчас он передвигается и принимает пищу самостоятельно.

— Врачи смогли, скажем так, добиться ремиссии моего миозита, как это делают в случае онкологических заболеваний. Я не знаю нюансов, как это делается, но, по сути, они укрепляют твою иммунную систему, а из-за этого болезнь фактически засыпает, — пояснил Алан.

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