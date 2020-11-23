Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главконтроль оценил соблюдение в Москве требований по переводу сотрудников на удаленку
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Главконтроль оценил соблюдение в Москве требований по переводу сотрудников на удаленку

Юлия Захарова

Город

Большая часть столичных организаций соблюдает требования по переводу части сотрудников на удаленку. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, проверки начали проводить с 19 октября, особое внимание уделялось предприятиям, где работало большое количество людей.

— Большинство организаций и предприятий добросовестно подошли к выполнению требований, однако фиксируются единичные случаи нарушений, — отметил Данчиков.

Он напомнил, что за нарушение требований городских властей организациям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановки деятельности до 90 суток, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 17 тысяч нарушений мер по коронавирусу выявили на столичных предприятиях

удаленная работабезопасностькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте