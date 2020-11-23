Главконтроль оценил соблюдение в Москве требований по переводу сотрудников на удаленку

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Большая часть столичных организаций соблюдает требования по переводу части сотрудников на удаленку. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, проверки начали проводить с 19 октября, особое внимание уделялось предприятиям, где работало большое количество людей.

— Большинство организаций и предприятий добросовестно подошли к выполнению требований, однако фиксируются единичные случаи нарушений, — отметил Данчиков.

Он напомнил, что за нарушение требований городских властей организациям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановки деятельности до 90 суток, передает РИА Новости.

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