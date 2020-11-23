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СМИ: Король Испании уйдет на карантин после контакта с заразившимся COVID-19
Фото: youtube.com / RT на русском

СМИ: Король Испании уйдет на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Король Испании Филипп VI будет находиться на карантине после контакта с человеком, который заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает газета El Pais.

По данным издания, заболевший находился в контакте с монархом в воскресенье, 22 ноября. Король Испании будет соблюдать режим самоизоляции в течение десяти суток.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,58 миллиона заболевших. В стране зафиксировано свыше 43 тысяч летальных исходов.

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