Российские водители сократили расходы на подготовку автомобиля к зиме

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Россияне текущей осенью почти вдвое уменьшили расходы на подготовку своих автомобилей к зиме. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто».

При этом заметнее всего уменьшились расходы на услуги автосервисов — объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48 процентов. Средний чек в данной категории сократился на 24 процента — до уровня 4520 рублей за посещение.

Продажи незамерзающей жидкости снизились на 16 процентов, в частности, в ноябре объем продаж был ниже прошлогоднего на 11 процентов. Средний чек затрат составил 172 рубля (минус три процента).

Услугами автомоек стали пользоваться реже, при этом объем продаж в натуральном выражении снизился на 11 процентов. Средний чек, напротив, вырос по сравнению с прошлым годом до 460 рублей (плюс три процента).

Продажи автошин к зиме выросли на два процента — до 14 210 рублей (плюс пять процентов), сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января 2021 года.

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