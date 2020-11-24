Москвичам рассказали о работе искусственного интеллекта в системе здравоохранения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице подвели итоги первого года реализации проекта по созданию и применению технологий в социальной сфере. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2019 году был запущен эксперимент по внедрению в систему столичного здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения.

— Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях, — уточнила заммэра.

Она также отметила, что эксперимент идет почти год по четырем видам исследований. В проекте задействована 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов.

—Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента — увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Также она добавила, что столица готова к внедрению новых решений, потому что необходимую инфраструктуру в городе уже создали. Москва планирует полностью отказаться от использования нецифровой тяжелой техники.

Ракова напомнила, что цифровой контур здравоохранения столицы почти замкнут: все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, в городе активно ведутся работы по подключению к этой системе московских стационаров.

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