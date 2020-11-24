Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Пенсионный фонд России, вероятно, будет упразднен. Об этом политик заявил во вторник, 24 ноября.

По его словам, пенсии будут платить россиянам напрямую из бюджета, передает РИА Новости.

— Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам. Такая цифровизация, движение денег по стране, — отметил Владимир Жириновский.

Ранее политик выступил с инициативой создания министерства по демографической политике и по делам молодежи. По словам Жириновского, такое ведомство стране необходимо, так как демографическая политика является стратегической целью государства.

Читайте также: Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Владимир ЖириновскийПенсионный фонд Россиицифровизация
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте