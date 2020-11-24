Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Пенсионный фонд России, вероятно, будет упразднен. Об этом политик заявил во вторник, 24 ноября.

По его словам, пенсии будут платить россиянам напрямую из бюджета, передает РИА Новости.

— Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам. Такая цифровизация, движение денег по стране, — отметил Владимир Жириновский.

Ранее политик выступил с инициативой создания министерства по демографической политике и по делам молодежи. По словам Жириновского, такое ведомство стране необходимо, так как демографическая политика является стратегической целью государства.

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