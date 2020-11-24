Ни одного подтвержденного повторного случая заражения COVID-19 не выявили в РФ

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России на сегодняшний день не зафиксировано ни одного достоверного случая повторного заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября, во время онлайн-конференции.

Она отметила, что повторных случаев заражения COVID-19 в мире выявлено всего 24.

— В Российской Федерации пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение, — уточнила Анна Попова.

По ее словам, с описанными случаями повторного заражения инфекцией в мире «никто не спорит», передает агентство городских новостей «Москва». Глава Роспотребнадзора уточнила, что в целом 24 случая — крайне низкий показатель.

Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус обретает сезонный характер и встает в линейку других сезонных вирусов.

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