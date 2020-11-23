Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый не исключил возможности ужесточения ограничений в крупных городах страны, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет ухудшаться. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

— Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей, — заявил он.

По его словам, данные меры могут коснуться Москвы и Санкт-Петербурга. Круглый напомнил, что решения о введении ограничений принимаются в штабах регионов по противодействию коронавирусной инфекции исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России заявили, что введение ограничений из-за коронавирусной инфекции на федеральном уровне пока не планируется.

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