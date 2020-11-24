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Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2021-2023 годы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2021-2023 годы

Ростислав Зубков

Закон

Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023 годов прошел второе чтение в Госдуме. Третье чтение запланировано на 26 ноября.

В ходе заседания глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о беспрецедентном сотрудничестве депутатов с кабмином по вопросу внесения изменений в бюджет РФ.

— Никогда так плотно Госдума не работала вместе с правительством, — приводит РИА Новости слова парламентария.

Всего было рассмотрено 669 поправок к проекту бюджета России, включая финансирование общенационального плана действий, реализацию кредитной программы поддержки занятости, перераспределение средств с учетом национальных интересов и многие другие. Многие из них изучались в контексте влияния пандемии коронавируса на человечество.

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