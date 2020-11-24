Уголовное дело заведено против мужчины, удерживавшего детей в Петербурге

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Уголовное дело возбуждено после захвата детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом представитель следственного управления СК РФ по Северной столице сообщила во вторник, 24 ноября.

Против мужчины, удерживавшего шестерых детей в своей квартире, заведено дело о незаконном лишении свободы.

— То есть незаконное удержание детей в квартире, — уточнила сотрудница ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее подозреваемый сдался полиции и отпустил детей. Они целы. Мужчину увезли в отделение полиции на допрос. По предварительной информации, он решился на преступление из ревности к жене.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологически отцом двух детей.

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