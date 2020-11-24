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Андрей Воробьев назвал число пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев назвал число пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ

Кирилл Николаев

Общество

Около 220 пациентов из 12,5 тысячи госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Подмосковье находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что абсолютное большинство пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, — это люди старше 60 лет.

— Есть молодые, они тоже болеют, потому что иммунный ответ очень сильный. Ключевое для нас — не допустить перехода пациента на ИВЛ, — подчеркнул Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что дополнительные ограничения по коронавирусу в Московской области вводить не планируется. Власти региона хотят ослабить их в канун Нового года.

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Андрей ВоробьевМосковская областькоронавирус
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