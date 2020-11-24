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Воробьев надеется снять часть ограничений по COVID-19 в Подмосковье к Новому году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Воробьев надеется снять часть ограничений по COVID-19 в Подмосковье к Новому году

Юлия Ямпольская

Город

Дополнительные ограничения по коронавирусу в Московской области вводить не планируется. Власти региона хотят ослабить их в канун Нового года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять, — уточнил он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций. При этом Собянин отметил, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

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Читайте также: Новые ограничительные меры введут в Подмосковье с 11 ноября

ПодмосковьеАндрей Воробьевкоронавирус
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