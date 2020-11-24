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Пять московских театров проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пять московских театров проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

Кирилл Николаев

Культура
Россия, Москва, Фролов переулок, 2 Карта всех событий

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе рейдов во вторник, 24 ноября, проверило пять театров на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

По его словам, проверки прошли в театрах «Школа современной пьесы» и Et Cetera, в Театре имени Моссовета, в «Гоголь-центре» и в московском драматическом театре «Человек». Выяснилось, что персонал и зрители соблюдают масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Кроме того, на спектаклях присутствует не более 25 процентов посетителей. Нарушений выявлено не было, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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