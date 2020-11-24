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Более 463 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Фото: twitter.com/XHNews

Более 463 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Ростислав Зубков

В мире

За сутки число случаев коронавируса в мире выросло более чем на 463 тысячи, сообщила Всемирная организация здравоохранения во вторник, 24 ноября.

По данным ВОЗ, с начала пандемии на планете выявили свыше 58,9 миллиона случаев заражения ковидом. При этом от инфекции умерло свыше 1,39 миллиона человек (плюс 7,7 тысячи за 24 часа).

Антирекорд по числу заболевших коронавирусом был зарегистрирован 14 ноября — 667 164 случая.

Известно, что ВОЗ принимает во внимание только официально подтвержденные сведения по ситуации с COVID. Обычно они верифицируются и предоставляются властями государств.

Отметим, что на сегодняшний день в России всего зафиксировано 2 138 828 случаев коронавируса (плюс 24 326 за сутки). От инфекции скончался 37 031 человек (плюс 491), вылечился 1 634 671 пациент (плюс 23 226).

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