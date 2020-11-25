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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 ноября

Юлия Курганова

Город

В среду, 25 ноября, погода в столичном регионе будет больше подчинена циклональному вихрю. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, временами будет идти дождь со снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве и области составит от минус одного до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть северо–западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в целом, сохранится не комфортная, влажно-прохладная погода с пониженным содержанием кислорода. Значительная группа людей при ослаблении защитных сил организма в силу хронических заболеваний, возраста, переутомления не может справиться с неблагоприятной погодой. Появляются как общие признаки недомогания в виде снижения физической активности, работоспособности, нарушения сна, болей и неприятных ощущений в области сердца, так и серьезные осложнения имеющихся хронических заболеваний. Поддержать организм в межсезонье можно при помощи профилактических мероприятий, приема витаминных комплексов и адаптогенов. Врачи рекомендуют избегать переутомления и стараться минимизировать стрессовые нагрузки.

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