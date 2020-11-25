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Власти Москвы спрогнозировали рост цифровых медисследований к 2023 году
Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы спрогнозировали рост цифровых медисследований к 2023 году

Вероника Кузьминова

Город

Цифровые медицинские исследования увеличатся в Москве до 10 миллионов к 2023 году. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городских больницах и поликлиниках продолжат обновлять оборудование «в рамках закупок по контрактам жизненного цикла».

— Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую. Соответственно, к 2023 году мы прогнозируем рост числа цифровых исследований до 10 миллионов, — приводятся слова Анастасии Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Самый большой рост цифровых исследований прогнозируется в области маммографии и рентгенографии. Число КТ-исследований вырастет в столице до 2,3 миллиона в ближайшие три года. Уточняется, что порядка 80 процентов всего медоборудования в Москве уже стало цифровым.

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МедицинаАнастасия Раковаоборудование
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