Время обработки вызова скорой помощи в Москве сократилось втрое за 10 лет

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Время обработки вызова столичной скорой помощи сократилось в три раза с 2010 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что внедрение цифровых технологий в работу скорой помощи является одним из приоритетов властей столицы в сфере здравоохранения. Ранее процесс занимал 5-6 минут, теперь — не более двух минут.

— Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод — экстренный или неотложный. Такой сервис позволил за 10 лет сократить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в три раза, — цитирует Ракову ТАСС.

Она также добавила, что таких результатов удалось достичь благодаря медицинскому комплексу для оперативной медицинской помощи пациенту, который находится вне зоны медицинской организации. Его разработала и запатентовала станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали врачи скорой помощи Москвы за два года. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, что благодаря цифровизации у бригады врачей становится больше времени, чтобы оценить состояние пациента, а также провести диагностику и доставить больного в нужный стационар.

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