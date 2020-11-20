Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Время обработки вызова скорой помощи в Москве сократилось втрое за 10 лет
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Время обработки вызова скорой помощи в Москве сократилось втрое за 10 лет

Юлия Ямпольская

Город

Время обработки вызова столичной скорой помощи сократилось в три раза с 2010 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что внедрение цифровых технологий в работу скорой помощи является одним из приоритетов властей столицы в сфере здравоохранения. Ранее процесс занимал 5-6 минут, теперь — не более двух минут.

— Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод — экстренный или неотложный. Такой сервис позволил за 10 лет сократить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в три раза, — цитирует Ракову ТАСС.

Она также добавила, что таких результатов удалось достичь благодаря медицинскому комплексу для оперативной медицинской помощи пациенту, который находится вне зоны медицинской организации. Его разработала и запатентовала станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали врачи скорой помощи Москвы за два года. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, что благодаря цифровизации у бригады врачей становится больше времени, чтобы оценить состояние пациента, а также провести диагностику и доставить больного в нужный стационар.

Читайте также: Драгоценные секунды: как искусственный интеллект работает в столичной скорой

Анастасия Раковабригада скорой помощиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте