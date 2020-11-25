Около 350 пациентов с COVID-19 проходят лечение в инфекционной больнице №2 

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

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Лечение от коронавируса в инфекционной больнице №2 в Москве проходят 347 человек. Об этом заявила главный врач стационара Светлана Краснова в среду, 25 ноября.

— В больнице 775 человек (в том числе 25 в реанимации), из них 347 случаев, подтвержденного COVID-19, — написала Краснова в Facebook-аккаунте.

Она уточнила, что среди COVID-положительных пациентов 17 детей, 24 беременные женщины и роженицы. В реанимацию с коронавирусом попали 16 пациентов, в хирургию — 10. Главврач добавила, что поступило 45 новых больных. При этом выписано 56 пациентов.

⚡️ 25.11.2020 (270 сутки работы с COVID-19).В больнице 775 человек (в том числе 25 в реанимации), из них 347 случаев,... Опубликовано Светланой Красновой Вторник, 24 ноября 2020 г.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года.

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