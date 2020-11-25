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Назван средний размер выплат на первенца в России
Фото: pexels.com / Andreas Wohlfahrt

Назван средний размер выплат на первенца в России

Ростислав Зубков

Общество

В 2020 году средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первенца в России достиг 11 882 рубля. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

По данным ведомства, в этом году число семей, имеющих право на данные льготы, составило 907 272.

— Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рубля, — приводит ТАСС разработанный Минтрудом проект распоряжения правительства.

По состоянию на 1 ноября на эти пособия власти направили 90,75 миллиарда рублей (72,3 процента от предусмотренного объема). Всего на эти цели в федеральном бюджете на этот год заложено примерно 126 миллиардов рублей.

Ранее правительство РФ выделило еще 62 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет.

Читайте также: Повышенные выплаты и развод: ответы на главные вопросы по пособиям на детей

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