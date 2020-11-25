Первые самолеты с российскими военными медиками вылетели в Карабах

Фото: Telegram-канал РИА Новости

В среду, 25 ноября, в Нагорный Карабах из Хабаровска отправились два самолета с российскими военными медиками. Они будут помогать местному населению. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в среду, 25 ноября.

— Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В отряд входят врачи и медперсонал, уточняет Минобороны. Переброска медиков проходит комбинированным способом (с привлечение авиации).

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что организация в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе.

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