Новый подъезд к метро «Университет Дружбы Народов» появится в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

Подъезд к станции метро «Университет Дружбы Народов» появится после обновления улицы Академика Опарина в Москве. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Проект планировки представят до конца 2021 года.

— Пассажиры новой станции метрополитена, которая вскоре появится здесь, смогут с комфортом подъехать к ее входу на городском общественном транспорте. Им не придется пешком преодолевать расстояние от автобусных остановок, тратя на это лишнее время и силы, — цитирует Княжевскую агентство городских новостей «Москва».

Реконструкция улицы Академика Опарина затронет участок между улицами Островитянова и Миклухо-Маклая. Там создадут три остановки наземного транспорта.

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