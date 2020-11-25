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СМИ: Сербия сорвала сроки ввода своего участка «Турецкого потока»
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

СМИ: Сербия сорвала сроки ввода своего участка «Турецкого потока»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Ввод сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить до весны 2021 года. Об этом сообщает агентство Platts со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, Сербия не успевает достроить свой участок. При этом ранее президент ассоциации природного газа Сербии Воислав Вулетич отмечал, что срыв сроков произошел из-за строительства компрессорной станции, которую завершат, вероятно, только к маю 2021 года.

Источники агентства подтверждают эти данные и отмечают, что шансов успеть реализовать проект в срок действительно мало.

Напомним, сербский участок трубы длиной 403 километра и мощностью почти 14 миллиардов кубометров в год должен обеспечить поставки топлива в Венгрию и Сербию. В феврале Газпром заявил, что первые поставки по этой нитке планируются на конец этого года.

Также отметим, что основная ветка газопровода для поставок ресурса Турции была открыта лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в январе 2020 года.

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