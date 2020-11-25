Медицинский консультант рассказала, сколько часов в день дети могут смотреть телевизор

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Медицинский консультант Ольга Бабурина рассказала, сколько часов в день можно смотреть детям телевизор и как часто можно давать им пользоваться гаджетами, сообщает «МИР 24».

Как рассказала Бабурина, раньше трех лет детям не рекомендуется смотреть телевизор, а до двух лет лучше убирать детей даже из комнаты, где работает телевизор, так как это может сказаться на психике и развитии речи, а уже с трех до десяти лет рекомендует детям смотреть телевизор не больше часа в день.

— Но три и десять лет все-таки отличаются. На мой взгляд, до пяти лет — получаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше, — добавила Ольга Бабурина.

К десяти годам ребенку можно смотреть телевизор несколько часов в день, но не все подряд, родителям нужно тщательно фильтровать информацию, которую дети видят по телевизору, именно неправильный контент может нанести серьезный вред детской психике.

Ранее ФАН писало, что психолог, энерготерапевт Юлиана Миляева рекомендовала родителям для быстрого засыпания детей исключить перед ночным сном активные игры, просмотр телевизора и гаджеты, так как они действуют возбуждающе на несформированную нервную систему.

Источник: mir24.tv

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