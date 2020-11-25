Защита бывшего губернатора Белых отозвала ходатайство о смягчении ему наказания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Защита осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отозвала ходатайство о смягчении ему наказания. Об этом заявил адвокат экс-губернатора в среду, 25 ноября.

Ранее защита Белых подала ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы бывшего губернатора принудительными работами.

— Завтра (26 ноября — прим. «ВМ») в Скопинском районном суде назначено судебное заседание по ходатайству о замене неотбытой части наказания для Белых Никиты Юрьевича на принудительные работы. Мы отозвали свое ходатайство до начала разбирательства по существу, попросили его не рассматривать, — цитирует адвоката ТАСС.

Он отметил, что защита решила продумать некоторые вопросы более подробно, аналогичное ходатайство будет подано позднее.

Напомним, в феврале 2018 года бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

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