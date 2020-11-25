Столичный суд вынес приговор участнику похищения арбитражного управляющего

Фото: пресс-служба Кунцевского районного суда

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор по делу 34-летнего Захара Симанкина, которого признали виновным в похищении человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы в среду, 25 ноября.

Было установлено, что в период с сентября по ноябрь 2016 года Симанкин согласился за денежное вознаграждение в составе группы лиц похитить арбитражного управляющего. Он с сообщниками прибыли вечером к месту проживания потерпевшего. Дождавшись его, они напали на мужчину, насильно поместили на заднее пассажирское сиденье машины и сковали наручниками. Потом похищенного перевезли на Мичуринский проспект для передачи другим лицам. После этого исполнители похищения получили 80 тысяч рублей, которые распределили между собой.

Суд приговорил Симанкина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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