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ФК «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Встреча закончилась со счетом 0:0 / Фото: instagram.com/fclokomotiv/

ФК «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Юлия Курганова

Спорт

Столичный футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча четвертого тура группы А, которая проходила в Мадриде, завершилась со счетом 0:0. В середине второго тайма гол Коке в ворота российской команды отменили из-за положения «вне игры» после применения системы видеопомощи арбитрам.

«Локомотив» и «Атлетико» играли в прошлом туре группового этапа. Матч, который проходил в Москве, также закончился с равным счетом — 1:1. В общей сложности клубы провели семь встреч, четыре раза победу одерживал «Атлетико», еще три раза соперники играли вничью.

Российские команды по-прежнему не могут выиграть ни одного матча в основной стадии Лиги чемпионов в текущем сезоне. Предыдущая победа команды из РФ была 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» у себя дома обыграл французский «Лион» со счетом 2:0.

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ФК «Локомотив»Лиги чемпионовничья
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