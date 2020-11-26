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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери. Присоединиться к мероприятиям в воскресенье, 29 ноября, можно будет на сайте музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 12:00 для пользователей начнется бесплатная zoom-экскурсия «Бессмертный подвиг матери». Онлайн-посетители «побывают» на новой масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Уникальные исторические реконструкции и современные мультимедийные решения погрузят гостей в атмосферу военного времени. Зрители узнают, что пришлось испытать матерям, которые остались на оккупированной территории, они увидят поезд, везущий эвакуируемых женщин и детей на восток, заводской цех и палату госпиталя.

Миллионы женщин во время войны заняли место ушедших на фронт мужей на фабриках, заводах и в поле. Многие из них проводили на фронт своих сыновей, и на их плечи легла вся домашняя работа, что прокормить оставшихся с ними детей.

В 13:00 юные гости смогут поучаствовать в онлайн мастер-классе «Подарок маме». Дети научатся делать красивую обложку и закладку для любимой маминой книги, узнают о литературных произведениях о Великой Отечественной войне и авторах, которые прекрасно передали атмосферу тех лет.

В 14:00 в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» кадеты, юнармейцы, волонтеры и сотрудники Музея Победы прочтут солдатские письма матерям с фронта.

В 15:00 начнется видео-концерт, в котором будут участвовать лауреаты фестиваля «Журавли Победы».

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