Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери

Юлия Курганова

Город

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери. Присоединиться к мероприятиям в воскресенье, 29 ноября, можно будет на сайте музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 12:00 для пользователей начнется бесплатная zoom-экскурсия «Бессмертный подвиг матери». Онлайн-посетители «побывают» на новой масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Уникальные исторические реконструкции и современные мультимедийные решения погрузят гостей в атмосферу военного времени. Зрители узнают, что пришлось испытать матерям, которые остались на оккупированной территории, они увидят поезд, везущий эвакуируемых женщин и детей на восток, заводской цех и палату госпиталя.

Миллионы женщин во время войны заняли место ушедших на фронт мужей на фабриках, заводах и в поле. Многие из них проводили на фронт своих сыновей, и на их плечи легла вся домашняя работа, что прокормить оставшихся с ними детей.

В 13:00 юные гости смогут поучаствовать в онлайн мастер-классе «Подарок маме». Дети научатся делать красивую обложку и закладку для любимой маминой книги, узнают о литературных произведениях о Великой Отечественной войне и авторах, которые прекрасно передали атмосферу тех лет.

В 14:00 в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» кадеты, юнармейцы, волонтеры и сотрудники Музея Победы прочтут солдатские письма матерям с фронта.

В 15:00 начнется видео-концерт, в котором будут участвовать лауреаты фестиваля «Журавли Победы».

Читайте также: Музей Победы начал проводить ежедневные zoom-экскурсии

музей ПобедыДень материонлайн-выставка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте