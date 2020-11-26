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Ректор агротехнологического университета в Якутии задержан по делу о мошенничестве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Ректор агротехнологического университета в Якутии задержан по делу о мошенничестве

Юлия Курганова

Происшествия

По результатам проверки прокуратурой вуза в Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона в четверг, 26 ноября.

Прокуратура вместе с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия) проверила соблюдение бюджетного законодательства. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Также возбудили дело в отношении ректора, который является депутатом, по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями». Дела соединены в одно производство.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что агротехнологическим университетом в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно было получено более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по разным специальностям. Отмечается, что с 2020 года данный проект финансируется в рамках национальной программы «Образование».

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