ФСБ рассекретила документы о казнях советских граждан пособниками нацистов

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ФСБ по Омской области рассекретила документы СМЕРШ, которые сообщают об участии коллаборационистов в массовых казнях мирных жителей оккупированной Орловской области в годы Великой отечественной войны.

Отмечается, что гитлеровцы создали широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении населения.

— С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму, — докладывал начальник СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николай Митрофанов.

Пережившие дни оккупации вспоминают, что дети и женщины умоляли пощадить их, но их все равно расстреливали, передает РИА Новости.

Российские правоохранительные органы, поисковики и историки за последнее время провели большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР.

Ранее СК сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в годы войны. По этим фактам ведутся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются дела, дается правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, которые причастны к преступлениям.

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