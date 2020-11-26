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Российские военные успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Юлия Курганова

Армия

Воздушно-космические силы РФ успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщается в четверг, 26 ноября, на сайте Министерства обороны России.

— На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, — заявили в ведомстве.

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, боевые расчеты успешно выполнили задачу точного поражения цели.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу в Белом море. Была успешно выполнена стрельба главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

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Минобороны РФиспытания ракетысистема ПРО
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