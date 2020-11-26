Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в регионы для проведения исследований

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработали в научном центре «Вектор», поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для того, чтобы провести пострегистрационные клинические исследования. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что клинические базы начали набор добровольцев. Всего в отборе примут участие четыре тысячи человек, три тысячи будут допущены до проведения исследований.

Принять участие в вакцинации могут желающие старше 18 лет.

— В Российской Федерации стартуют пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона».

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