В Госдуме заявили, что закон об удаленке сохранит право работника быть офлайн

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Законопроект об удаленном режиме работы сохраняет право дистанционных сотрудников быть офлайн, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил первый зампред фракции ЕР, глава рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев.

По его словам, право на офлайн позволит защитить сотрудников от переработок.

Он отметил, что при работе над законопроектом юристы указали, что закрепленная в первом чтении «неприкосновенность времени отдыха» является общей нормой трудового кодекса. Она указана в статье 106, где прописано понятие времени отдыха. Это период, в течение которого сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей.

— Поэтому мы совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовому праву нашли специальные нормы для дистанционных работников, — цитирует Исаева РИА Новости.

Он объяснил, что в законопроекте появилась новая статья об особенности порядка взаимодействия работника на удаленке и работодателя.

— В статье появилось требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно, передачей результатов работы и отчетов по запросам работодателя. Порядок будет устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, — уточнил Исаев.

Напомним, депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект о регулировании дистанционной работы.

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