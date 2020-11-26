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Дом по программе реновации в Орехове-Борисове Южном ввели в эксплуатацию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дом по программе реновации в Орехове-Борисове Южном ввели в эксплуатацию

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Южное Карта всех событий

Дом в Орехове-Борисове Южном, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как уточняется, объект рассчитан на 1320 квартир, общая жилая площадь составляет 66 тысяч квадратных метров.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 2 жилого комплекса «Ясеневая 14», — отметили в ведомстве.

Этажность новостройки переменная, жильцам будет доступны подземная парковка и кладовые помещения. В рамках проекта будет также создана социальная инфраструктура: детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время специалисты работают над их проектированием и строительством, передает агентство городских новостей «Москва».

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