Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 в новогодние праздники

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жители России начнут готовиться к Новому году в условиях пандемии коронавируса. О том, какие правила следует соблюдать, чтобы избежать заражения инфекцией, рассказал врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

По его словам, в этот период особенно важно избегать мест массового скопления людей.

— Основной механизм передачи — это воздушно-капельный путь. Это передача от человека к человеку посредством разговора, посредством кашля, общения и так далее. Соответственно, все основные заражения происходят там, где есть скученность людей, — отметил медик.

Он добавил, что при необходимости посетить торговый центр или развлекательное заведение следует выбрать время, когда там находится наименьшее число людей. Например, можно отправиться туда в будние дни с утра.

Также гражданам важно помнить о ношении средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток. При этом менять их нужно каждые два часа. Кроме того, необходимо дезинфицировать руки после любых контактов с другими поверхностями.

Новый год в нынешней обстановке лучше встретить дома, избегая малознакомых компаний, чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, сообщает Пятый канал.

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